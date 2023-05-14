Enerjide yeşil hidrojen dönemi

Türkiye ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda, hidrojen kullanarak karbon sıfır bir ekonomi modeli oluşturmak için harekete geçti. AB'nin sınırda karbon düzenlemesi hedeflerini yakalamak için yeşil hidrojen yeni dönemin enerji taşıyıcısı olacak. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, yenilenebilir enerji ve devamında yeşil hidrojen üretiminin, Türkiye ekonomisinin en önemli kaldıracı olacağını söyledi.Günay, "Hidrojene özel bakan yardımcılığı ihdas edilebilir. Bu Hidrojen Piyasası Düzenleme Kurulu (HPDK) gibi bir yapı da olabilir. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de daha yüksek verimle daha ucuza hidrojen üretilebilir. Yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir" dedi. Günay, "Balıkesir'in yanı sıra, Çanakkale, Konya, Karaman ve Mersin'de özel hidrojen endüstri bölgeleri ilan edilebilir. Şebeke bağlantısı olmayan rüzgâr enerjisi santralleri kurulabilir. Böylece, yeşil hidrojen üretimi özendirilebilir, desteklenir" diye konuştu.