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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Enerjimiz Geleceğimiz ödülleri verildi

Enerjimiz Geleceğimiz ödülleri verildi
5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni' Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ödüle layık görülen şirketler ve projeleri şunlardan oluştu:
Akfen Yenilenebilir Enerji "Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde", Kazancı Holding "Dijital Dönüşüm", bp "BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Projesi", Çalık Enerji "Enerjik Okullar", Enerjisa Enerji "Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli", Enerjisa Üretim "Her Fidan Bir Umut", EÜAŞ "Termal Enerji Depolama Sistemi", Shell "Atık Yönetim Sistemleri", Kalyon Enerji "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Sürdürülebilir Finansman Sözleşmesi", Zorlu Enerji "Sıfır Karbon Aya İzi Ormanlar" ve Biyodizel Sanayi Derneği "Suyun Geleceği İçin" projesi."
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Enerjimiz Geleceğimiz ödülleri verildi
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