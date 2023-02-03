EnerjiSA CEO’su Murat Pınar: Dışa bağımlılığın faturası 200 milyar dolar

EnerjiSA CEO'su Murat Pınar, Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde, Türkiye'nin enerji dışa bağımlığının son 5 yıla baktığımızda kabaca 200 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Murat Pınar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Enerji bağımlılığını çözebilirsek ki 2035 enerji eylem planını takdirle karşılıyorum. Yenilenebilir enerji ile bunlardan kurtulacağız ve pozitif ayrışan ülke olacağız" ifadelerini kullandı. "Verimlilik dünyada en ucuz enerji yatırımı" diyen Murat Pınar, şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerji dönüşümünü sağlamamız lazım. Enerjiyi en fazla etkileyen üç unsur: Enerji arzını kaybetmeyeceksiniz, enerji sürekli olacak. Maliyeti düşük olacak. Yenilebilir kaynaklara bakacaksınız. Enerjide üçünün de sağlanamadığı dönemlerden geçtik. 2050'ye kadar bir plan var, ama bugün o kaynakların bir kısmının yerlerinin değiştiğini görüyoruz.