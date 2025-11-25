Enerjiye 6 milyar dolarlık finansman

Dünya Bankası ile Türkiye arasında enerji altyapısı için yeni bir finansman çalışması başlıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İLETİM HATLARINDA KULLANILACAK

Açıklamaya göre, söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlenen 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında planlanan yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Bayraktar, görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdiklerini de söyledi.

2035'TE HEDEF 120 BİN MEGAVAT

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıklamıştı. Bayraktar, 2035'te rüzgâr ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirterek yarışma modeliyle her yıl 2 bin megavatlık RES ve GES ihalesine çıkacaklarını açıklamıştı. YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) projelerinde yeni ihaleler gerçekleştirilmişti. Bayraktar, yenilenebilir enerjideki yol haritasını gerçekleştirmek için yaklaşık 108 milyar dolarlık yeni bir yatırım ve reform sürecini başlattıklarını söylemişti.