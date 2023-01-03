Enflasyon 20 puan düştü

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, geçen yılın 9 aylık döneminde yüzde 6.2 büyüyen, 2022'yi 254.2 milyar dolar rekor ihracatla kapatan Türkiye'de, enflasyondaki düşüş beklentinin üstünde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 9 ayın, Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.TÜFE, aralıkta yüzde 1.18 ile piyasa beklentisi olan 2.61'in çok altında artarken, aylık bazda son 16 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Yıllık enflasyon ise kasımdaki yüzde 84.39'a göre 20.12 puan gerileyerek, yüzde 64.27 ile yüzde 65 olan OVP yıl sonu hedefinin de altında kaldı. Yıllık enflasyon aynı zamanda Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ve ilk çeyrekte yüzde 40'lı rakamların görüleceğini belirten analistler, bu yılki hedef olan yüzde 25 için yılın geri kalanındaki gelişmelerin etkili olacağı görüşünde.ÜFE aylık bazda yüzde 0.24 azalarak 3 yıl sonra ilk kez eksi oldu. Ekimde yüzde 157.69, kasımda yüzde 136.02 olan yıllık ÜFE aralık ayında yüzde 97.72 ile 2022 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aralıkta en fazla fiyat artışı yüzde 79.26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10.45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.ANA harcama grupları itibarıyla aralıkta bir önceki aya göre azalanlar yüzde 4.14 ile ulaştırma, yüzde 1.34 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 5.91 ile sağlık, yüzde 4.56 ev eşyası, yüzde 2.84 ile konut olarak belirlendi. TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 25.87 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Yıllık bazda artış en fazla yüzde 79.83 ile konut, yüzde 77.87 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini ve geçen yılın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında bir noktada kapatıldığını bildirdi. Aralık 2022'de aylık bazda tüketici fiyatlarında enflasyonun yüzde 1.18 olduğunu ve yıllık bazda 20.12 puan düşerek yüzde 64.27'ye gerilediğini belirten Nebati, tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret etti. Nebati, şu değerlendirmede bulundu: "Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."