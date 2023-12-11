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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Enflasyon 2026’da tek haneye inecek

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Enflasyon 2026’da tek haneye inecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada 2025 yılında enflasyondaki gerilemenin hız kazanacağını ve 2026'da enflasyonun yeniden tek haneye ineceğini belirtti. Yılmaz haziran ayında başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi uygulamaları ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiyle enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

AYLIK DÜŞÜŞ BAŞLADI
Para ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eşgüdüm ile 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklendiğini kaydeden Yılmaz "Bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir. 2022'de aylık enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 4.26 düzeyindeyken son üç ayda ortalama yüzde 3.82 oldu. Bu oranın daha da düşeceğini öngörmekteyiz" diye konuştu.

595 MİLYAR TL DESTEK
Enflasyonu tek haneli seviyelere çekmek için tüm politika araçlarının kararlı şekilde kullanılacağını belirten Yılmaz, 2024'te devletin asgari ücretle çalışanlara 595 milyar liralık vergi istisnası desteği vereceğini açıkladı.
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Enflasyon 2026’da tek haneye inecek
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