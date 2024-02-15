Enflasyon 2026’da tek haneye inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli gelirin ilk defa 1 trilyon dolar mertebelerine ulaştığını belirterek bu büyüklükle birlikte Türkiye'nin, nominal dolar bazında dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu kaydetti. Arnavutköy Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları'na katılan Yılmaz, son 20 yılda yaşanan birçok hadiseye rağmen, istikrar içinde güçlü bir yönetime sahip oldukları için bugünlere gelindiğini vurgulayarak, "Bütün bu olumsuzluklar içinde Türkiye bir istikrar adası gibi yoluna devam ediyor. Büyümeye, gelişmeye devam ediyor" dedi. Bu yılın ortalarından itibaren haziran, temmuz gibi bu sonuçların çok daha net bir şekilde görüleceğini belirten Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 15 civarına düşürmeyi öngördüklerini, 2026'da ise tekrardan tek haneli rakamları hedeflediklerini vurguladı. Yılmaz, ihracatın 256 milyar dolara ulaştığını, turizm gelirinin de 54 milyar doları aştığını söyledi.