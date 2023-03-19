Enflasyon % 64.2 kâr artışı %246.1

Türkiyeekonomisinin yüzde 5.6 büyüdüğü ve Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TFÜE) yüzde 64.27 arttığı 2022'de, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler kârlılık rekoru kırdı. Mali tablolarını açıklayan 482 şirketin kârlılığındaki artış enflasyonun 4 katına, ciro artışı ise enflasyonun 2.5 katına ulaştı.482 şirket, 2021'de 282 milyar 992 milyon lira olan net kârı, 2022'de yüzde 246.1 artırarak 979 milyar 672 milyon liraya çıkardı. Şirketler 2022'de günde ortalama 2 milyar 682 milyon lira, saat başı 111.8 milyon TL, dakikada 1 milyon 683 bin TL, saniyede ise 31 bin lira net kâra imza attı. Geçen yıl 459 şirket kâr açıklarken, zarar eden şirket sayısı 23'te kaldı. 384 şirket kârını artırırken, 37 şirketin kârı azaldı. 38 şirketin zarardan kâra geçtiği 2022'de sadece 10 şirket kârdan zarara geçti. Borsa şirketler ciro artışında da enflasyona yaklaşık 2.5 kat fark arttı.Toplam cironun yüzde 130 artarak 5 trilyon 890 milyar liraya ulaştığı 2022'de günlük ortalama ciro 16.2 milyar lira, saat başı ortalama ciro 675.9 milyon TL, dakikadaki ciro ise 11.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye'nin devlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'ndeki şirketler net kârlarını yüzde 267 artırarak 593.8 milyar liraya çıkardı. Bu şirketlerin ciroları da yüzde 151 artarak 3.4 trilyon lirayı geçti. Tarihini en yüksek kârına imza atan bankacılık sektörü 2022'de kârını yüzde 3891 artırarak 279.8 milyar liraya çıkardı.Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen sanayi sektörü 2022'de kârını yüzde 128 artırarak 195.6 milyar liraya çıkarırken, ciroyu ise yüzde 125 artırarak yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştırdı. Tekstilde kâr yüzde 286 artarak 7.3 milyar liraya çıkarken, ciro ise yüzde 107 artarak 40 milyar liraya ulaştı.2022'de en yüksek kâr artışı Türk Hava Yolları'nın yer aldığı ulaştırma sektöründe gözlendi. Sektörün kârı yüzde 673 artarak 50.4 milyar liraya çıkarken, cirosu ise yüzde 222 artarak 386.5 milyar liraya ulaştı. THY net kârını yüzde 477 artırarak 47.5 milyar liraya, cirosu ise yüzde 219 artırarak 311.1 milyar liraya çıkardı. Enflasyon nedeniyle 2022'de Türkiye'nin ana gündem konularından biri olan marketler, kârlılıkta tarihi zirveye ulaştı. Net kârın yüzde 294 artarak 14 milyar lirayı geçtiği perakende sektöründe, ciro ise yüzde 108 artarak 338 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de net kâr yüzde 347 artarak 6.4 milyara çıktı.