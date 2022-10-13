Enflasyon Almanya’da çift haneye ABD’de ise 40 yılın zirvesine çıktı

Enflasyon dünyada hızla tırmanmaya devam ediyor. Verilere göre Almanya'da enflasyon çift haneye çıkarken ABD'de ise çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, ağustosta yüzde 7.9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10.5 olarak kayıtlara geçmişti. ABD'de ise eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları da enflasyonun kalıcı olduğuna ilişkin sinyaller verdi. Yıllık enflasyon yüzde 8.2 ile beklentileri aştı. Verilerin açıklanmasından hemen sonra Fed swapları kasımda 75 baz puanlık faiz artış beklentisinin yüzde 100 olduğunu gösterdi.