Enflasyon Aralık sonrası sürekli aşağı inecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'Türkiye Çiftçi Zirvesi'nin ikincisi dün yapıldı.Zirvede SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun aralık ayından itibaren baz etkisiyle düşmeye başlayacağını belirterek, "Eylül ve ekimde aynı seviyede gider. Ancak aralıktan sonra enflasyonun sürekli aşağı doğru indiğini göreceğiz" dedi.Yıl sonunda enflasyon beklentisinin yüzde 65 veya bir miktar üzeri olduğunu söyleyen Nebati, şöyle konuştu: "Türkiye'de enflasyonun birinci sebebi kur. İkincisi emtia fiyatlarındaki artış. Enerji ithalatında 2020'de 28 milyar dolar olan fatura, 2021'de 51.9 milyar dolara çıktı. 2022'de bu rakam 104 milyar dolara gidiyor. Enflasyonu beklentiler de artırıyor. Yaz aylarından sonra tarımsal üretim arttı, baskı azaldı. Son iki aydır emtialarda da düşüş var. Doğalgaz fiyatlarında artış devam ediyor ancak petrolde düşüş yaşanıyor."Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak yeni kredi paketine de değinen Bakan Nebati, hazırlıkların son aşamada olduğunu ve paketin 50 milyar TL'den aşağı olmayacağını bildirdi. Nebati, "Bugüne kadar 690 milyar TL'lik KGF paketi açıldı. Her KGF paketi bir öncekinden daha iyileşmiş bir paket oldu. Son pakette fatura karşılığı kefaletler verildi. Burada büyük başarı elde ettik. Şimdi de verilen kredinin ihtiyaçlar noktasında kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir yazılım geliştirdik. Krediye ulaşımda zorluk çeken firmaların kamu tarafından desteklendiği, KGF'nin en iyi şekilde kullanılacağı bir paket olacak" dedi.Döviz kurlarının Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) sonra öngörülebilir olduğunu anlatan Nebati, "İş dünyasının 'önümüzü göremiyoruz' şeklindeki anlayışına katılmıyorum" dedi. KKM'nin zenginlere yaradığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Nebati, "KKM 1.37 trilyon TL'ye ulaştı. Ülkedeki mevduatın 3'te biri. 3 milyon kişinin faydalandığı bir enstrüman. Maliyeti 75.6 milyar TL. Türkiye bütçesi üzerinde etkisi sınırlı. Yıl sonuna ilişkin hesap-kitap yapıldı. KKM, bütçeyi yormayan, öngörülebilirlik sağladığı için de Türkiye'de maliyetleri aşağı düşüren yüzyılın önemli araçlarından biri oldu. Türkiye'ye kazandırdığının yanında KKM'nin maliyetinin anlamı yok" açıklaması yaptı. Son dönemde net hata noksandaki artışla ilgili gelen eleştirilere de yanıt veren Nebati, "Net hata noksan diğer ülkelerle aynı şekilde hesaplanıyor. Türkiye son dönemde cazibe merkezi olduğu için her yerden girişler oluyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açılışta yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşması ile birçok ülkenin rahatlamasını sağladığına dikkat çekti. Bakan Nebati, "Türkiye'de aldığımız önlemler ve bulunduğumuz ortam itibarıyla bunu hissetmiyoruz. Depolarımızı doldurduk. G20 toplantılarının en önemli konularından bir tanesi gıda güvenliğiydi. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu inisiyatifle G20 ülkeleri başta olmak üzere dünya önünü görecek konuma erişmiştir. Gıda kayıpları ve atıkların azalması, organik üretimin teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarım sektörümüzün rekabet gücünü artırmak için çok güzel fırsat olarak değerlendiriyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve liderliğiyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını sağladı. Bununla birlikte 2022 yılı içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın kile (30 kg) fiyatı, Tahıl Koridoru Anlaşması sonrasında yüzde 25'e varan bir düşüşle 8.4 dolara kadar gerilemiştir. Bu, kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisidir'" dedi.Son 20 yılda Türkiye'nin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Bu sürece tanıklık eden sektörlerin başında da tarım ve hayvancılık sektörü yer alıyor. Sektör bir yandan makineleşmeyle hızlanırken diğer yandan da verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. 2022 yılı temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi. Nebati, geçen yıl çiftçilere bütçeden 24 milyar lira destek sağladıklarını, bu yıl rakamı 39.2 milyar liraya yükselttiklerini vurguladı. Bakan Nebati, bu sezon TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiklerinin altını çizdi. Hayvancılık alanına da desteklerini sürdürdüklerini belirten Nebati, "Bu yılın ilk 8 ayında 753 bin üreticimize 95 milyar liralık hazine faizi destek kredisi verdik. Üreticilerimizin yıl başından bu yana toplam 5.5 milyar liralık kredi faizini hazineden karşıladık. Yıl sonunda bu tutarın yaklaşık 10.8 milyar liraya yükseleceğini öngörüyoruz. Enerji maliyetlerini düşürmek için büyük gayret sarf ediyoruz" dedi.Nebati, pandemi sonrasında dönemde gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde henüz bir toparlanma yokken, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi modeliyle istikrarlı bir büyüme eğilimi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur. Ağustos ayı itibarıyla ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Turizm gelirinde rekor kırdığımız 2019'u aşarak bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Turizmde de canlılığın artarak devam ettiğine işaret eden Bakan Nebati, "Dünya turizm pazarları içerisindeki payımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Turizm gelirlerinde rekor kırdığımız 2019 yılındaki turizm gelirini bu yıl aşarak yılı 40 milyar dolarlık bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısında da 47 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.Zirvenin açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, gıda güvenliği sorunlarının son yıllarda tüm ülkelerin ilgilendiği temel konuların başında geldiğini söyledi. Tüm insanlara yeterli, güvenilir ve besleyici gıda sunmanın hem geçmişin hem geleceğin temel küresel kaygılarından olduğuna işaret eden Uzman, "Eldeki veriler dünyanın 2050 yılına kadar 9 milyar insanı beslemek için en az yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerektiğini gösteriyor. Küresel gıda ve tarım sistemi, iklim değişikliği ve doğal kaynakların bozulması da gıda ve tarım sistemini olumsuz etkiliyor" dedi. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), dünyada çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kırsal nüfus olmak üzere, yaklaşık 800 milyon insanın kronik olarak yetersiz beslendiğini tahmin ettiğine işaret eden Uzman, şunları söyledi: "Bu konjonktür altında, tarımı daha verimli ve dirençli hâle getirmek için mücadele edilmesi gerektiği tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Mutfakta kullandığımız malzemelerin, tohumdan tabağa kadar nasıl bir emek ve süreçten geçerek geldiğini, her birinin çok değerli olduğunu biliyoruz. Gelecek 25-30 yıl içinde 9 milyara ulaşması beklenen nüfusun beslenmesi için, geçen 10 bin yılın toplamından daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak. Onlara destek olmak tüm dünya insanlarının sorumluluğudur."