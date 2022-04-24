Enflasyon ataletini kıracağız

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyata, fiyat manipülasyonuna ve stokçuluğa asla izin vermeyeceklerini söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Nebati, "Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Önemli adımlarımızın enflasyon belası nedeniyle görülmemesini istemiyoruz. Atmış olduğumuz bu adımlarla enflasyon beklentilerini günbegün iyileştireceğiz ve oluşan enflasyon ataletini de yine bizler kıracağız" dedi. İş dünyasına ABD'de yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıları anlatan Nebati, şöyle konuştu: "Yatırımcılar, bölgesel dengesizliklerin ve pandemiyle oluşan coğrafi fırsatların da katkısıyla Türkiye'nin yatırım potansiyeline olan güçlü inançlarını bizlerle paylaştılar. Birçok şirket, bu fırsatları değerlendirerek bizlere Türkiye'deki yatırımlarını artırmak istediklerini açıkça ifade ettiler. Yatırımcılar, 'Türkiye'nin başarı hikayesinin' giderek daha fazla dikkat çekeceğine inanmış durumda. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapadursunlar."Savaşın Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya ihracatını olumsuz etkilese de bu ülkelerin toplam ihracattan sadece yüzde 3.9 pay aldığını, genele etkisinin sınırlı kalacağını bildiren Bakan Nebati, "Martta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu rekorları her ay açıklamaya devam edeceğiz. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı martta yüzde 98.2'ye yükseldi. Bu rakam bize enerji hariç ihracat- ithalatın dengelendiğini söylüyor. Geçen yıl ithal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor" dedi.20 Aralık'ta başlatılan kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 782 milyar TL biriktiğini kaydeden Nebati, "İhracat ve turizm yatırımlarını finanse etmek üzere 150 milyar TL'lik uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanını ilan ettik. Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredi ve uzun vadelerle sizlerin önünü açıyoruz" diye konuştu