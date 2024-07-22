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Giriş Tarihi: 23.7.2024

Enflasyon beklentileri hedefe yaklaştı

Enflasyon beklentileri hedefe yaklaştı
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e, 12 ay sonrasının yüzde 30'a ve 24 ay sonrasının yüzde 19.3'e düştüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti: "Orta Vadeli Program'ı açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."
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Enflasyon beklentileri hedefe yaklaştı
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