Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar, piyasa katılımcıları ile reel sektörün enflasyon beklentilerini iyileştirmeye devam ediyor. TCMB, mart ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.7 puan azalarak yüzde 24.6 seviyesine, reel sektör için 0.8 puan azalarak yüzde 41.1 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0.1 puan artarak yüzde 59.3 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3 puan artarak yüzde 31.3 oldu. Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24.6'ya, reel sektörde yüzde 41.1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı" dedi.

SINIRLI ETKİLEYECEK

Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" diye konuştu.