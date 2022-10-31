Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı

AA Finans Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perşembe günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
YILLIK BAZDA BEKLENTİ YÜZDE 83,45
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.
2022 YILI TAMAMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.