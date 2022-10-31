Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,54

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.