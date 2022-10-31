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Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:52 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:54

Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı

Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 3,54 yıllık bazda ise yüzde 85,51'e yükseldi. Enflasyon oranı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde etkili olduğundan yıl sonuna doğru sıcaklığını giderek artıracak. Peki yıl sonu enflasyon beklentisi ne oldu? İşte detaylar...

AA Finans Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perşembe günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,54

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

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YILLIK BAZDA BEKLENTİ YÜZDE 83,45

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

2022 YILI TAMAMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

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Yenilikçiliğin Anahtarı Dinamik Çalışmada Gizli
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Enflasyon beklentisi belli oldu! AA Finans Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı
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