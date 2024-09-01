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Giriş Tarihi: 2.9.2024

Enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girdi

Enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girdi
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enflasyon düzeltmesi kapsamında olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları gerekmeyecek. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2024 takvim yılında sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı uygulamada dikkate alınacak.
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Enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girdi
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