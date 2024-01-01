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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu

Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik yapılacak enflasyon düzeltmesinin detayları belirlendi. Uygulama, bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoları, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin 2024'te biten hesap dönemi sonuna ait bilançolarını ve bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetleri kapsayacak. Parasal kıymetlerde ise uygulamaya tabi olmayacak. 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr veya zarar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.
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Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
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