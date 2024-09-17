Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek

Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz yüzde 41.5" dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17.5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi artış kaydedildiğini belirterek, "Ülkemizin risk birimi düştü. 'CDS' dediğimiz ülke risk primimiz 700'lü puanlardan 270'lere kadar geriledi. Bu ne demek? Hem devlet hem özel sektör artık dış dünyada daha ucuza borçlanma imkânına, kaynak bulma imkânına kavuştu demek. Bu önemli bir ilerleme. Daha da iyi olacak inşallah. Programımız ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyütmeyi hedefliyor. Yüksek katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız" diye konuştu. Proje bazında bitme aşamasında olan projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Parayı, elinizdeki kaynağı birçok projeye dağıttığınız zaman hiçbiri bitmiyor. Sektörel olarak da sulama gibi iltisak hatları gibi bilişim gibi alanlara öncelik veriyoruz yatırımlarımızda" değerlendirmesini yaptı.