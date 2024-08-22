Enflasyon eylülde % 50’nin altına inecek

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarını uyguladıklarını ve sonuç aldıklarını belirterek son gelişmelere bakıldığında, bu yıl için bütçe açığı ve cari açığın geçen yıl açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini bildirdi. Büyüme daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelenin çok daha güçlü bir zeminde sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, "Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz" dedi. Ülke için tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdikleri dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planladıklarına işaret eden Yılmaz, "İstikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.