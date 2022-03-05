Enflasyon küresel olarak artıyor

TÜRKIYE
Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTO) düzenlenen 'Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünya ekonomisinin daraldığı bir dönemde sadece Türkiye ile Çin ekonomisinin büyüdüğünü söyledi.
SORUN ÇÖZÜME KAVUŞMALI
Türkiye'nin 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattığına işaret eden Çakar, "Bütün Avrupa ve ABD
dahil olmak üzere ülkelere bakıldığında net büyümeyi sağlayan ülkelerin başında Türkiye geliyor" dedi. Çakar, Türkiye'nin 2019'daki turizmdeki net döviz kazancının 35 milyar dolar olduğunu, salgın nedeniyle 2020 yılında 12 milyar dolar, geçen yıl ise 24 milyar dolar döviz girdisi olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bu seneki turizm hedefinin ise 35-40 milyar dolar bandında yer aldığını aktaran Çakar, şöyle devam etti: "Rusya
bizim, turist açısından en büyük hayranımız. Ukrayna
ise turizm açısından Rusya, Almanya
, İngiltere
, Polonya
'dan sonra geliyor. Dolayısıyla oradaki sorunun çözüme ulaşması hepimiz açısından çok önemli." Çakar, konuşmasında salgın nedeniyle küresel anlamda enflasyonun yükseldiğini ifade etti.