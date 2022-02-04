Enflasyon Nisan’dan sonra düşüşe geçecek

Ocakta enflasyonun bir süre daha seviyesini koruyacağını belirten Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, toparlanmanın yaz aylarında başlayacağını söyledi. Nebati, "Aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
TL'DE DEĞER KAYBI SONA ERDİ
Türk Lirası
'nın geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiğini belirten Nebati, bundan sonra daha fazla bir değer kaybı beklemediklerini söyledi. Japon yayın organı Nikkei Asia'ya konuşan Bakan Nebati, "Benim atandığım zamanki döviz kuru ile bu yıl sonundaki döviz kuru arasında bir dengesizlik olmayacak. Özetle Türkiye
'de forex oranları konusunda karamsarlık olmayacak" dedi. Nebati, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde, yüzde 10 ila 11 arasında olmasının beklendiğine işaret ederek, "Ekonominin 2022'deki genişlemesinin Orta Vadeli Program tahmini civarında yüzde 5 olması öngörülüyor" ifadesini kullandı.
MERKEZ SEYİRCİ DEĞİL
Aralık ayında kur korumalı TL Mevduat (KKM) hesabı ürününün açıklanmasından önce Merkez Bankası
'nın doğrudan veya dolaylı müdahalelerinin gerçekleştiğini anımsatan Nebati, "İhtiyaç olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorsunuz. Merkez Bankası ve Hazine sadece seyirci değil" değerlendirmesinde bulundu. Nebati, kur korumalı TL mevduat büyüklüğüyle ilgili, "Salı günü itibarıyla yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirasını döviz hesaplarından dönüşen tutar oluşturdu" bilgisini verdi.
Kur korumalı TL mevduat hesabı planına ihtiyaç olduğu sürece devam edeceklerini, zirve noktaya ulaştığını gördüklerinde karar vereceklerini aktardı. Nebati, düzenlemenin bütçeye ek yük getireceği iddialarına ilişkin, kur korumalı TL mevduat hesaplarının finansal piyasaların istikrarına katkıda bulunacağını, bütçe ve finansmandan kaynaklanabilecek diğer maliyetlerin sınırlandırılmasına yardımcı olacağına işaret etti.
LONDRA'DA YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK
Nebati, tedbirlerin başarısından emin olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Pazartesi ve salı yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'yı ziyaret edeceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğim ve oradan da G-20 toplantısı için Cakarta'ya gideceğim. Bahreyn ve Londra'yı da bir kez daha ziyaret edeceğim. Baharda Japonya, Çin, Singapur'u ziyaret etmek istiyorum."
RİSKLİ KISIM GERİDE KALDI
Nebati, Türkiye'nin düşük faiz oranlarına dayalı yeni ekonomik modelinin üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracağını, Türkiye'nin cari açık sorununu çözeceğini ve Türk lirasının istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını vurguladı. "Bu yeni modelin riskli kısmını 2021'de çoktan geride bıraktık. Enflasyon sorununun sadece artçı sarsıntısı 2022'ye kaldı ve bu büyük ölçüde bu yıl içinde halledilecek. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyon yaşıyor olacağız" ifadelerini kullanan Nebati, programı uygulamak için 18 aya ihtiyaç olduğunu ve geriye 17 ayın kaldığını belirtti.
TÜFE OCAKTA % 48.69
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11.10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10.45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48.69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93.53 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup yüzde 21.9 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.
TÜİK SEPETİ GÜNCELLEDİ
TÜİK, enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, sepette 409 madde ve 904 madde çeşidi dikkate alınacak. 2022'de TÜFE'de 81 ilin tamamı ve 225 ilçe kapsamında, 27 bin 261 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan (kira), 409 madde, 904 madde çeşidi için her ay yaklaşık 560 bin 392 fiyat derlenecek. Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 25.94'ten 25.32'ye geriledi. Konutun ağırlığı yüzde 15.36'dan 14.12'ye düştü. Sağlığın ağırlığı ise yüzde 3.24 oldu. Giyim ve ayakkabı, ev eşyası, ulaştırma, eğlence ve kültür, lokanta ve oteller ile çeşitli mal ve hizmetler gibi grupların ağırlığı arttı.
OECD'DE ENFLASYON 30 YILIN ZİRVESİNDE
Pandemi sonrası artan emtia ve enerji fiyatları, enflasyonu küresel bazda zirveye taşıyor. OECD bölgesinde 2020'de yüzde 1.2 olan enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 6.6'ya yükselerek Temmuz 1991'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Öte yandan Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralık ayında yüzde 26.2 yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise en fazla yüzde 99.2 ile İrlanda'da, yüzde 58.9 ile Danimarka'da ve yüzde 42.3 ile Romanya'da yükseldi. AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 71.9 arttı.
ELEKTRİĞE % 54 ZAM
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıkladı. Ofgem'den yapılan açıklamada, gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık bin 277 sterlinden bin 971 sterline yükseltildiği belirtildi. Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinden 22 milyon müşterinin etkileneceği bildirildi. Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor. Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki "üst limit uygulaması" nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji tedarik şirketleri, faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle geçen yıl İngiltere'de 28 enerji tedarik şirketi iflas açıklamıştı. Enerji kriziyle mücadelesini sürdüren tedarikçiler de İngiliz hükümetine üst fiyat limitini kaldırması veya yükseltmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.