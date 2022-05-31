Mayıs ayıyla beraber milyonlarca kişi enflasyon oranı için bekleyişe geçti. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 6 aylık oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da belli olmuş oluyor. Zamların belirlenmesi için ise yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruların şimdiden yanıt arıyor. Peki, TEFE TÜFE TÜİK Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman, beklenti anketi sonuçları nasıl? İşte konuya dair tüm detaylar...