Mayıs ayıyla beraber milyonlarca kişi enflasyon oranı için bekleyişe geçti. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 6 aylık oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da belli olmuş oluyor. Zamların belirlenmesi için ise yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruların şimdiden yanıt arıyor. Peki, TEFE TÜFE TÜİK Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman, beklenti anketi sonuçları nasıl? İşte konuya dair tüm detaylar...
2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.
MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97
Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK
4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU
Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.