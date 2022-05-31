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Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:10

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Mayıs enflasyon beklentisi nasıl?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Mayıs enflasyon beklentisi nasıl?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili son gelişmeler ay sonunun yaklaşnasıyla beraber gündeme taşındı. Mayıs ayı enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklanırken öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Böylece memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Dolayısıyla ilk yarısına ilişkin veriler milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Mayıs enflasyon beklentisi nasıl? İşte detaylar...

Mayıs ayıyla beraber milyonlarca kişi enflasyon oranı için bekleyişe geçti. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 6 aylık oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da belli olmuş oluyor. Zamların belirlenmesi için ise yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruların şimdiden yanıt arıyor. Peki, TEFE TÜFE TÜİK Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman, beklenti anketi sonuçları nasıl? İşte konuya dair tüm detaylar...

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Mayıs enflasyon beklentisi nasıl?
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