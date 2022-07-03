Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için önemli bir belirteç olan Haziran ayı enflasyon oranı TÜFE yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla beraber milyonların en çok merak ettiği 2 anket olan yayımlandı. Anadolu Ajansı'nın ve Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi sonuçları yayımlandı.

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Anadolu Ajansı enflasyon beklenti anketi sonuçları

Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçları

Haziran 2022 enflasyon beklentisi için ekonomistler ne diyor?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber enflasyon rakamları ile ilgili en çok merak edilen detaylar...