Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için önemli bir belirteç olan Haziran ayı enflasyon oranı TÜFE yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla beraber milyonların en çok merak ettiği 2 anket olan yayımlandı. Anadolu Ajansı'nın ve Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi sonuçları yayımlandı.
İşte son dakika gelişmeleriyle beraber enflasyon rakamları ile ilgili en çok merak edilen detaylar...
TÜİK TÜFE 2022 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
SON DAKİKA HABERİ | ANADOLU AJANSI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI YAYIMLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak verilere ilişkin Haziran ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi son dakika olarak yayımlandı. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi için açıklamada bulundu.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Hem ev sahibinin hem de kiracının hakkını koruyan düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ
2022 yılının ilk 5 ayı için enflasyon rakamı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 5 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.
5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık emekli ve memur zammı şu şekilde kesinleşti:
olarak kayıtlara geçti.
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