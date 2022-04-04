Enflasyon sarmalından çıkılacak

Martta yıllık enflasyon yüzde 61 olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele konusunda Bursa'da önemli mesajlar verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Nebati, son dönemde dünya ekonomilerinin en büyük sorununun artan enflasyon olduğuna dikkati çekti. Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı ile sunulan çeşitli finansal enstrümanlarla döviz kurlarındaki oynaklığı giderdik" dedi. Nebati, fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesi ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle yatay bir geçişten sonra enflasyon sarmalından çıkılacağı bir döneme girileceğini kaydetti.Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) en net ve güçlü etkisini Rusya-Ukrayna Savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed faiz artırımı kararına rağmen kurun stabil durumunu korumasıyla gördüklerini söyledi. Nebati 23 Mart itibarıyla 596 milyar lira olan Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 1 Nisan'da 695 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Nebati, döviz kurlarında stabilizasyonun en iyi şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, "KKM'nin de etkisi ile birlikte kur-faiz sarmalından çıktık. Enflasyonun diğer önemli belirleyicisi olan beklentilerdeki düzelmeye yönelik atacağımız adımlarla yıl sonunda enflasyon makul bir seviyeye inecek" dedi.DOĞALGAZ zammı hakkında konuşan Bakan Nebati, "Bu fiyat artışları sonrasında bile hane halkımızın kullandığı doğalgazda devletimizin sübvansiyon oranı nisan ayında yüzde 78 seviyesindedir. 2 yıldır pandeminin olumsuz etkilerini vatandaş hissetmesin diye kamu elinden gelen her şeyi yapmıştır. Türkiye'de salgının en az hissedilmesi yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Tüm sorunların tamamının sıfırlanması gibi bir hayal bir dünya yok. Zorlukların üstesinden birlikte başa çıkacağız" şeklinde konuştu.BAKAN Nebati, "Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumayı teminen gıda ürünlerinde KDV oranlarını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den 1'e düşürdük. Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirdik. Kurduğumuz Enflasyonla Mücadele Timleri bu indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmekte. Fahiş fiyat uygulayan işletmeler de denetlemektedirler. Bu çerçevede 40 bini aşkın işletme bakanlığımızca bizzat saha denetimine tabi tutulmuştur. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı ve net tavrımız devam edecek ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıması mutlak surette sağlanacaktır" diye konuştu.