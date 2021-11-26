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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi:
2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız.
Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez.
Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.
Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur.
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Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
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