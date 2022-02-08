Enflasyon ve yastık altı için yeni ürün geliyor

GEÇEN yılın son ayında, dolarizasyonu azaltmak için kur korumalı TL mevduat uygulamasını başlatan hükümet, enflasyon ve yastık altı altının sisteme kazandırılması için de düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, Londra
'daki temaslarının ikinci gününde görüşmelerini sürdürdü. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Nureddin Nebati, "Londra'da ikinci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Nebati'nin görüşmelerde yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını dile getidiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Ayrıca, görüşmeye katılan fon yöneticileri, Nebati'nin hafta sonunda enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın konusunda adımlar açıklanacağı bilgisini verdiğini iletti. Katılımcılar, Bakan Nebati'nin toplantılara çok hazırlıklı geldiğine dikkat çekerek, sermaye kontrollünün asla gündemde olmadığına vurgu yaptığını söyledi. Nureddin Nebati, görüşmelerin ilk gününde banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmişti. Bakan görüşme ile ilgili olarak, "Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti" bilgisini vermişti.