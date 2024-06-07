Enflasyon yaz aylarında belirgin düşecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da "Dezenflasyon patikamıza göre haziranda başlayarak manşet enflasyon, yılın geri kalanında her ay gerileyecektir. Baz etkileri nedeniyle yaz aylarında bu gerileme özellikle belirgin olacaktır" dedi. Gelinen noktada dezenflasyon patikası için gerekli makroekonomik koşulların önemli ölçüde oluştuğunu düşündüklerini belirten Karahan, "2023 yılının ikinci yarısından itibaren büyümenin kompozisyonuna baktığımızda iç talep katkısının kademeli olarak azaldığını, net ihracat katkısınınsa, kademeli bir şekilde derin negatif seviyeden 2024 birinci çeyrek itibarıyla pozitife döndüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı. Son dönemdeyse, dezenflasyon patikasına olan güvenin artmasının Türk Lirası tasarruflara ve finansal varlıklara yönelimi artırdığını dile getiren Karahan, şunları kaydetti: "Geçen yıl ağustosta yüzde 31 seviyesine gerileyen TL mevduatların toplam mevduat içindeki payı, mayıs sonu itibarıyla yüzde 48 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde Kur Korumalı Mevduat bakiyesi tepe noktasından yarı yarıya gerilemiştir." Karahan, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun son iki ayda yaklaşık 70 milyar dolar iyileştiğini söyledi.