Enflasyonda 19 ay sonra ilk düşüş

Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel bazda artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle ekim ayında yüzde 85.59 ile zirveyi gören enflasyonda beklenen düşüş kasımda başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 2.88 ile yüzde 3.1 olan piyasa beklentisinin altında arttı.Ekimde yüzde 85.59 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 84.39'a geriledi. Böylece yıllık enflasyonda Mayıs 2021'den bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Yıllık enflasyonun yüksek baz etkisinin de katkısıyla 2022'yi yüzde 65'li seviyelerden tamamlaması bekleniyor. Enflasyonun 2023'ün mart ayında 40'lara gerileyeceği belirtiliyor. Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'te yüzde 24.9, 204'te yüzde 13.8 ve 2025'te ise tek hane olması öngörülüyor.TÜFE'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.75 ile gıdada görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.42 düşüş yaşandı. Yıllık enflasyon gıdada yüzde 102.55, ulaştırmada ise 107.03 olarak gerçekleşti. TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 35.87 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Kasımda en yüksek fiyat artışları yüzde 17.58'le tereyağı, yüzde 15.71'le tüze süt, yüzde 15.05'le peynirde görüldü. En sert düşüş ise yüzde 5.56 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Ana enflasyon göstergersi olan çekirdek enflasyonun da yüzde 70.45'ten 68.91'e indiği gözlendi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini ifade etti. Nebati, "Önümüzdeki aydan itibaren baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, daha keskin hissedeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) kasımda yüzde 0.74 ile 2020'nin haziranından bu yana en düşük aylık artış yaşandı. Yıllık ÜFE ise yüzde 157.69'dan 136.02'ye indi. ÜFE'deki sert yavaşlamada enerji grubundaki negatif aylık enflasyonun etkisi hissedildi. Kasım ayında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme grubunda aylık olarak fiyatlarda yüzde 5.17'lik gerileme izlendi.