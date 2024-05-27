Enflasyonda belirgin iyileşme ikinci yarıda olacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomide dengelenmenin ve güçlenen finansal istikrarın enflasyonla mücadeleye destek olduğu belirtildi. Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.Ekonominin yol haritası 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öncelikli hedefimiz olan fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz.Ekonomide dengelenme ve güçlenen finansal istikrar enflasyonla mücadelemize destek olmaktadır." Programın temel sac ayaklarından olan yapısal reformların ana gündemleri olduğu belirtilirken, "Katma değerli üretime, nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ihracatına sağladığımız destekler, yapısal reformlarla birlikte sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir" ifadesi kullanıldı.OVP'de takvimlendirilen yapısal reformların hızlandırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Öngörülen 81 eylemden 20 tanesi tamamlanmıştır. Takvimi yaklaşan diğer eylemlere ilişkin çalışmalarda da mesafe kaydedilmiştir. Öncelikli reform alanlarımız arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edilmiştir. Model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacaktır. Tarımsal üretim ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması ve yurt içinde üretimin geliştirilmesi için ilave adımlar değerlendirilmiştir."