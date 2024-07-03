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Giriş Tarihi: 4.7.2024

Enflasyonda düşüş başladı

Enflasyonda düşüş başladı
Ekonomik programının uygulanmasındaki kararlılığın ve enflasyonla mücadele konusundaki adımların ilk sonuçları alınmaya başladı. Haziranda beklentilerin altında kalan enflasyonda, yıllık bazda da düşüş sürecine girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 1.64 ile 2.2 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Böylece aylık bazda 13 ayın en düşük enflasyonu gelirken, aynı zamanda son 4 yılın en düşük haziran enflasyonu gerçekleşti. Mayısta yüzde 75.45 olan yıllık enflasyon ise haziranda yüzde 71.60'a geriledi. Yıllık enflasyonda da Ekim 2023'ten bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Analistler, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 60'lara, ağustosta 50'lere inmesini bekliyor.



KİRA ARTIŞ ORANI % 65.73
HAZIRAN ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. TÜİK verilerine göre kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 65.73 oldu.
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Enflasyonda düşüş başladı
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