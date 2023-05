Enflasyonda düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşından tüm dünya gibi Türkiye'nin de etkilendiğini belirterek, spekülasyon ve manipülasyonların da eklenmesiyle enflasyon sorununun doğduğunu söyledi. Özel bir televizyonda programa katılan Nebati, "Geçen yıl sürekli doğal gaz, akaryakıt gibi birçok alanda fiyatların artışı, spekülatif döviz atakları, küresel iki büyük kriz ve asrın felaketine rağmen şu an çok olumlu bir sonucu yakalamış durumdayız" dedi.Türkiye'nin tam bir enerji ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Nebati, "2020 yılında 29 milyar dolarlık bir ithalatta bulunmuşuz. 2021'de 54 milyar dolar, hemen hemen iki katı. 2022'de 103 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var. Vazgeçtiğimiz vergiler ve almış olduğumuz tedbirlerle enflasyonun aralık ayından itibaren düşme eğiliminin devam edeceğine ilişkin öngörümüz vardı. Kasım ayında küçük de olsa aşağı yönlü bir iniş başladı. 6 Şubat'taki büyük depremlerin dahi enflasyona etkilerinin en minimum seviyede kaldığını gördük. Bu ay da enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor" diye konuştu.Enflasyonda başlayan düşüşün devam edeceğine vurgu yapan Nebati, muhalefetin soğan fiyatlarıyla ilgili algı operasyonuna, "Geçen yılı hatırlayın, patates üreticinin elinde kaldığı için devlet olarak biz alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Soğan mevsimsel şartlardan dolayı bu noktalara geldi. Ama şu an o fiyatlarda değil. Niye? Yeni ürünler çıkıyor ve bu yeni çıkan ürünlerle de soğan fiyatları düşmeye başladı. Şu an soğana bel bağlayanların üretmeye çalıştığı bir algı var. Bu ayın sonunda Karadeniz'deki doğalgaz nedeniyle konutlardaki doğalgazın bedeli faturalara yansımayacak. Bu ay doğalgaz faturası ödemeyecek olan hane halkı o miktarı başka bir şeyde değerlendirebilecek" şeklinde karşılık verdi.Kur korumalı mevduat ve diğer etkenlerle döviz ataklarının durduğuna dikkat çeken Nebati, "Kur korumalı mevduat 2.2 trilyona yaklaştı. Türkiye'de şu an döviz fiyatları öngörülebilir, oynaklığın çok düşük olduğu ve tamamen Türkiye gerçeklikleri doğrultusunda hareket eden bir seviyededir" dedi."Bizim amacımız insan odaklı ve enflasyonu Türkiye gerçeklikleri doğrultusunda tek haneli seviyeye düşürecek adımları atmaktır" diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün 30 milyon istihdama ulaşmışız depreme rağmen. Muhalefetin ekonomi programı soruluyor ama 'faiz artıracağız' diyemiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Dolayısıyla da doğru konuşmuyorlar. Millet İttifakı'nın ekonomi ekibinin tamamı faiz artırımından yana ama söyleyemiyorlar. Biz söylüyoruz. Biz faiz arttırmayacağız. IMF ile anlaşmaya yapmayacağız. Onlar IMF ile anlaşma yapacak mı?"Bakan Nebati, konut fiyatları ve kentsel dönüşümle ilgili olarak, "Daha önce Evim kampanyalarıyla çok önemli paketler sunduk. Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi noktasında çok önemli paketler sunuyoruz şu anda. Muhalefet kentsel dönüşüme karşı çıkıyordu, biz çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Çok düşük faiz oranlarıya kredi veriyoruz. Kentsel dönüşümü engelleyen tüm muhalefeti telin ediyorum. Şu an konuşamıyorlar. Biz konut işini çözeceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde konut fiyatları dengeye gelecek. Kiraların karşılanmasına çok ciddi bir destek veriyoruz. Savaş yüzünden yurt dışından çok gelen oldu. Sonra deprem nedeniyle gelenler oldu. Bu nedenle fiyatlarda artış yaşandı. Kira fiyatları da çok kısa süre içerisinde normale dönecek" dedi.