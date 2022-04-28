Enflasyonda düşüş mayıstan sonra

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 enflasyon tahminini yüzde 23.2'den 42.8'e, 2023 tahminini ise yüzde 8.2'den 12.9'a yükseltti. 2024 tahmini ise yüzde 8.3 oldu. Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun mayıs ayından sonra aşağı doğru inmeye başlayacağını belirterek, "2023'te daha aşağı geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.Türkiye'de yanlış bir algılama olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, "Sadece faiz artırınca para politikası uygulanmış sayılıyor. Biz faiz indirdik. Para politikası uyguladık. Şu an dünyada birkaç ülke dışında enflasyonun üzerinde faiz veren hiçbir ülke yok, biz kendi ülkemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyoruz, para politikasını ona göre uyguluyoruz, buna gecikmeli olarak da olsa alışılacak diye düşünüyorum. Falanca faiz artırdı diye bizim artırmamız gerekmiyor" dedi.Enflasyonla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir süreçte bulunulduğuna değinen Kavcıoğlu, "İngiltere'de marketler indirim yapacaklarını açıkladı. Bu bir fedakârlık. En önemli sorun enflasyondur. Bu süreçte dar gelirli kesim için hükümetimiz çok yerinde kararlar aldı. Biz para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın, dar gelirli kesimin bundan olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Bunun için de ciddi ve kararlı tedbirler alarak bu işi en kısa sürede çözecek noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Halkımız bize güvensin" diye konuştu.Kavcıoğlu, liralaşma stratejilerinin en önemli bileşenlerinden birinin de kredilerin iktisadi faaliyetle uyumlu hareket etmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir cari dengenin tesis edilmesi için uzun vadeli TL kaynakların yatırımlara, ihracata, kapasite artışlarına ve KOBİ'lere yönlendirilmesinin kritik önemde olduğuna dikkati çekti. Kavcıoğlu, "Ülkemizde tek ödeme aracının Türk Lirası olması, liralaşma stratejimizin nihai hedefidir" dedi.KAVCIOĞLU, turizmle ilgili beklentilerin çok olumlu olduğuna da işaret ederek, "Şubat verilerine bakınca, 2019 öncesi rakamların üzerine çıkmış görünüyor. Turizmde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz hatta iyi bir artış bekliyoruz" dedi. Kavcıoğlu, dijital para çalışmalarına yönelik olarak da "Yılın ikinci yarısı farklı testlerimiz ve çalışmalarımız önemli bir noktaya gelecek" diye konuştu. Kavcıoğlu, döviz kuruna müdahalenin olmadığını söyledi.BAŞKAN Kavcıoğlu, 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığı iddialarının sorulması üzerine de şunları kaydetti: "Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın 'tweet'i ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız da beklentimiz de yok. Bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların kendilerini gündemde tutmak için attığı bir tweet. Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum."