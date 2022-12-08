Enflasyonda en zoru atlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" panelinin açılış oturumuna katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu önemli mesajlar verdi. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, asgari ücret artışının enflasyonu çok yüksek düzeyde etkilemeyeceğini söyledi.Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan politikaların muvaffak olmaya başladığını dile getirerek, "Politikalarımızın sonuç vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin risk primi (CDS) aşağı gelecek hem de yabancı para girişi artacak. Burada yabancı girişlerinin Türkiye'de arzuladığımız şekilde olmasını istiyoruz spekülatif amaçla girenden iyi bir noktaya gidiyor. Reyting kuruluşları önce görünümü revize ederler sonra not değiştirirler şimdi daha rasyonel politikaların uygulandığını ve sonuç aldığını görünce oralarda da çok önemli düzelmeler göreceğiz" dedi.Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili zor bir süreç geçirildiğini ve gelinen nokta itibarıyla enflasyonu yükselten tüm sebeplerin geride kaldığını belirtti. Kavcıoğlu, kurun dengede gitmesi ve faiz maliyetlerinin aşağı gelmesi bunun yanı sıra uluslararası boyutta yükseltici etkilerin de dengeye oturduğunu ve aşağıya doğru yöneldiğini dile getirerek alınan tedbirlerle uygulanan politikalarla bu denge korunarak gittiği sürece baz etkisi dışında da enflasyonun düşmesini öngördüklerini vurguladı. Kredi maliyetlerindeki düşüşe dikkat çeken Kavcıoğlu, "Tedbirlerle temmuzdan bu yana KOBİ'lerde yaklaşık 25 puan normal ve orta ölçekli firmalarda 15 puanın üzerinde faiz maliyetlerinde iniş söz konusu. Sonuç almaya başladık, Liralaşma Stratejisi net ifade edeyim enflasyonun da uzun vadeli aşağı gelişinde önemli strateji. Türkiye'de yıllardır çarpık yapılaşma var, liralaşma stratejisiyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyle, kalkınmayla sürdürülebilir kalıcı fiyat istikrarının temelini oluşturacağız" diye konuştu.Kavcıoğlu, şunları söyledi: "Fiyat artışlarına neden olacak çok sebep kalmadı. Asgari ücrette enflasyonu çok yüksek düzeyde etkileyen bir yapı söz konusu değil, geçmiş yıllarda bunun örneği var. Bununla beraber artışın bir kısmı şu anda fiyatlara bindirilmiş durumda. Farklı yıllarda asgari ücretin yüksek artışı olmasına rağmen enflasyonun düşük olduğu dönemler var. 2016 yılında yüzde 30 üzerinde asgari ücret zammı var yüzde 8.5 enflasyon olmuştu. Direkt bir ilgisi söz konusu değil, etkisi var. Etki enflasyonun tarihsel ortalamasına baktığında bu aylarda beklediğimiz baz etkisi üzerinde enflasyon düşüşünün içinde olacağını düşünüyoruz."Türkiye Ekonomi Modeli'nin tamamen yatırım, istihdam, üretim, ihracat bunun sonucunda cari denge ve kalıcı fiyat istikrarına kavuşmayı hedeflediğine dikkat çeken Kavcıoğlu, "Bunun için makroihtiyati tedbirleri uygulamak zorundasınız. Sistemin hedefe ulaşması için uygulanan ve dünyada da gelişmiş ülkelerin çoğunda uygulanan politika seti" diye konuştu. KOBİ'lere yönelik kredilerde yaşanan 7 kat artışı hatırlatan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu rakamın da alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösterdiğini belirtti.NET hata noktan tartışmalarına da değinen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, şu an net hata noksanın milli gelire oranının düşük olduğunu söyleyerek, "Geçen sene ilk açıklandığında 10.5 milyar dolar olan net hata noksan düzeltmelerle yıl içinde arkadan gelip tamamlanmasıyla 1.3 milyar dolara geldi. Bu dünyada da böyle çok daha düşük rakamlara gelir. En önemli nedeni bankaların bankası IFS dediğimiz orda tüm ülkeler olmadığı için tam yansımıyor ve rakamlar geriden geliyor. Turizmde anket yöntemi yapıyorduk kredi kartlarıyla değişime gittik değişiklikle 4.5 milyar dolar düzeltme geldi. Net hata noktan heryerde var. İlk 6 ayda bizde 13.8 milyar dolarken, ABD'de 159.8, Almanya'da 88, İngiltere'de 69 milyar dolar oldu. Milli gelire oranı bizde yüzde 0.2. Avrupa ülkelerinde yüzde 1.2 " diye konuştu.SWAPLARLA ilgili bizim rezerv artışının nasıl olduğunu anlamaya çalışmadan karalamaya dönük çabalar olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, "Biz Rusya Ukrayna savaşından sonra yerel paralarla ticaretin gelişmesini teşvik etmek için başladık buna. Rezerv artırıcı gibi düşünerek yaptığımız bir şey değil. Görüntüde etkisi vardır ama yerel parayla ticaretin rezerve katkısı çok daha fazla olur. Cari açık verdiğimiz ülkelerle daha fazla swap anlaşması yapma niyetimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Depo anlamında diğer ülkelerle farklı şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Depo yapan birçok ülke var. Suudi Arabistan da bunlardan biri çok yakında hesaplarımıza girer diye düşünüyorum. Finans Merkezi'ne taşınmamızla beraber finansal güç olma noktasında da önemli bir mihenk taşını başlatacak. Yılsonu itibariyle burada bankalarımız ve merkez bankamız yerleşmeye başlıyor. Açılışıyla beraber Türkiye finansta da bir küresel güç olarak kendini gösterecek" dedi.LİRALAŞMA politikasının Türkiye'nin belirli dönemlerde bazı hedefleri yakalamaya başladığında döviz kuru üzerinde spekülasyonlarla oluşturulan yapıyı sonlandırmayı çalıştığını ve kısmen muvaffak olunduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Biz hep dayağı yedikten sonra önlem alıyoruz. Liralaşmayla oluşturulan politikalar bu tür politikalara ne tür tepki vereceğini koruyan ve kollayan sistem. Alınan tedbirler piyasaya güven oluştururken, kurda denge sağlayıp, faizdeki düşüşe olumlu şekilde yansıyarak sistem kendi içinde piyasayı dengede tutarak kimsenin müdahalesine gerek kalmadan yoluna devam edecek şekilde sonuçlanmaya başladı" diye konuştu.KKM'nin Merkez Bankası'ndaki bölümünün Hazine'den farklı olduğunu hatırlatarak döviz mevduatını aldıklarını ve bir rezerv mekanizması şeklinde rezerv kalemlerinden biri haline getirdiklerini belirten Kavcıoğlu, "KKM rezervi artırmak için yaptığımız bir iş bu anlamda alıyoruz, Hazine'nin işleriyle farklı, bizim rezervi artırmak için yaptığımız birçok yöntem var. Rezerv artırmanın maliyet hesabını yapmaz merkez bankası. Uygulanan yöntemlere bakmak lazım. KKM işlemi rezerv yönetimi olduğu için yükü söz konusu değildir" dedi.