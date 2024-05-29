Enflasyonda eylülde 40’lı rakamları görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" dedi. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı'nın etkinliğinde konuşan Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesinin ciddi bir iş olduğunu, sabır, zaman ve kararlılık gerektiğini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin şu anda tek önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladı. Enflasyonda geçiş döneminin bu ay itibarıyla sona ereceğini söyleyen Şimşek, "Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz, eylülde 40'lı rakamları görebiliriz" dedi.Mehmet Şimşek, gerektiğinde ilave adımların atılacağını kaydetti. Bütçe açığını gelecek yıl yüzde 3'ün altına çekmekte kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, vergi muafiyet ve istisna çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Şimşek, ihtiyaç duyulması halinde likiditeyi çekmek için borçlanacaklarını belirtti. Kurda istikrar öngörülerinin olduğunu ve bunun da dezenflasyonu beraberinde getireceğini belirten Bakan Şimşek şöyle devam etti: "Kayıtdışı ile mücadele için bir eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadelemizi yapacağız. Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2.5'in altına düşecek, mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2.5'in altına indirmek. Net ihracatın katkısının pozitife döndüğü bir dönemden bahsediyoruz, programın özü bu. İç talebin daha makul bir düzeye geldiği görülüyor, bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Çıktı açığı önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle dezenflasyonist bir noktada olmaya başlayacak." Cari açıkta ciddi bir iyileşme olduğunu da belirten Şimşek, "Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedefimize yakınsadığını göreceğiz. Bütün eleştirileri saygıyla karşılıyoruz, değer veriyoruz ama bu program çalışıyor. Biz KKM'den çıkacağız, biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız" değerlendirmesinde bulundu.