Enflasyonda tek hane için kritik tarih! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Geçiş süreci tamamlandı" diyerek duyurdu

"EN ADALETSİZ VERGİ ENFLASYONİST VERGİDİR"



Dünyanın da bizim de zor bir döneminden geçiyoruz. Bölgemizde savaşlar var. Bir de tarihimizin yaşadığı en büyük felaket deprem var. Merkezi idareden bu yıl ayrılan miktar 1 trilyon 30 milyar TL. Bundan sonraki dönemde daha olumlu ortama doğru gideceğiz. Enflasyonun olduğu ortamda kalıcı refah sağlayamıyorsunuz. Enflasyonu düşürdüğünüz takdirde gelir dağılımını rahat düzeltme imkanı hem de kalıcı refah sağlama imkanınız oluyor. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. En adaletsiz vergi enflasyonist vergidir. Enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz biz. Büyüme iyi gidiyor. Dünyada en iyi büyümelerden birini sağladık. Bütçe açığı yüzde 10'a çıkacak deniyordu. Gerçekleşme 5.2 oldu. Deprem harcamalarını düştüğünüz zaman 1.6. Bütçede disiplinli bir hareket içindeyiz. Cari açık 2023'te 4 civarındaydı. Milli gelire oranla rakamlar bunlar. OVP'den iyi performans sergiliyoruz. Şu anki hedefimiz 2.5 civarında. İşsizlik oranı tarihi seviyeye düştü. İhracat şu anda 12 aylık 260 milyar doları geçmiş durumdayız. Turizmde hedefimiz 60 milyar dolar. Türkiye sağlıklı şekilde yoluna devam ediyor. 147,6 milyar dolar şu anki rezervimiz. Swap hariç 13 milyar dolara yakın kardayız. Ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Döviz ihtiyacımız azaldı. KKM'de geçen yıl 126 milyar dolarmış. Son rakam 62.5 milyar dolara düşmüş. CDS, 700 üzerinden 281'e düşmüş durumda. Riskleri aşağıya çektik. Tabi ki hiçbir zaman gevşememek gerekir. Kararlı şekilde eğilimi devam ettirmemiz gerekir. Meseleye her açıdan bakıyoruz. Sadece para politikası olarak bakmamız lazım. Bir de 12. Kalkınma Programı'mız var. Bazıları karamsar hava oluşturmaya çalışıyor. Pandemi ve savaşların oluşturduğu atmosferi kullanarak 21 yılda geriye gidildiğine dair algı oluşturuyorlar. Kişi başına gelirimiz 2002'de Türkiye ortalaması AB'de yüzde 38'imiş. 2023'te 73 olmuş. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah yüzde yüzleri aşan rakamları göreceğiz.