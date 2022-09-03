Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak
Giriş Tarihi: 4.9.2022

Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak

Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı. Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor. KDK, bir çalışanın yaptığı başvuru üzerine harekete geçti. Başvuruda, maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi üzerine talep yer aldı. Promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA