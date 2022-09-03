Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı. Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor. KDK, bir çalışanın yaptığı başvuru üzerine harekete geçti. Başvuruda, maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi üzerine talep yer aldı. Promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.