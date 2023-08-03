Enflasyondaki düşüşle birlikte konut fiyatları gerileyecek

Konut piyasasına yönelik değerlendirmelerde bulunan RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, enflasyonist ortamın birçok ülkeyi etkilediğini söyledi. Dünyada pandemiden süregelen bir daralmanın yaşandığını anlatan Bülbül, "Birçok ülke bu enflasyonist ortamla boğuşuyor. Bununla beraber bizde de kur artışlarının etkisiyle gayrimenkul fiyatlarında bir artış gözlemleniyor. Bu artışın kısa vadede biraz daha devam edeceğini öngörüyoruz. İlerleyen dönemlerde enflasyonla mücadeledeki başarıyla birlikte döviz kurları ve konut fiyatlarında düşüş öngörüyoruz" dedi.RAMS'ın iki yıl önce gayrimenkul sektörüne girdiğini anlatan Bülbül, 2 yılda 2 milyon metrekare proje alanı geliştirdiklerini kaydetti. "Yaptığımız yatırımların bütçesel hacmi 2 milyar doları aştı" diyen Bülbül, ana amiral gemilerinin gayrimenkul olduğunu söyledi. Son 7 ayda İstanbul'da 1.200 daire satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Bülbül, şöyle devam etti: "Buradan da ciddi ciro beklentisi içerisindeyiz. Öz sermayemizle yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda lanse edeceğimiz iki projemiz var. Biri Ayazağa'da diğeri Davutpaşa'da. İnşaat sezonun başlamasıyla beraber de Bodrum'da geliştirmeyi planladığımız bir projemiz var. İçinde otel, konut bulunan projeler bunlar. Bodrum'daki ise otel ve villa şeklinde olacak. İlerleyen dönemlerde halka arz da planlıyoruz."Türkiyedışında Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya ve Kazakistan'da da projeler geliştiren RAMS Global, bu ülkelerdeki işleri ile de ön plana çıkıyor. RAMS Global'in, Almanya'daki projesi Magdeburg şehrinde 257 bin metrekare arsa üzerine 440 bin metrekare karma kullanıma alanına sahip. Tayland'da 1.000 odadan oluşan 2 projeden biri ise eylül başı itibarıyla açılacak.