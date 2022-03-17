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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Yeşil Finansman Konferansı'nda enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlı olduklarını söyledi. Nebati, döviz kurlarının enflasyonda belirleyici olduğunu, Kur Korumalı Mevduat ile finansal istikrarda önemli ilerleme sağlandığı söyledi. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladıkları ilave yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımları daha da hızlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Nebati, "Bu maksatla, KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
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Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
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