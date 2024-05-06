Enflasyonun ateşi yazın düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP'yi kararlı şekilde uyguluyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Enflasyondaki ivme kaybını da görüyoruz. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşecek. Yıllık enflasyonun mayıstan sonraki 3 ayda düşmesini bekliyoruz. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında. 2026 yılında da tek haneleri göreceğiz" dedi. Bir TV programına katılan Yılmaz, enflasyonda yazın 20 puanlık düşüş beklediğini söyledi.Türkiye'de alınabilecek tasarruf tedbirlerine de değinen Yılmaz, "Bu amaçla kamuda bir çalışma başlatmış durumdayız. İyi bir izleme sistemi kuracağız" dedi. Yılmaz, araçlardan kamu binalarının kullanımına, döküman basımından tören, eğitim faaliyetlerinin nerede yapıldığına kadar her şeyi kalem kalem değerlendirdiklerini ifade etti.