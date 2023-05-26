Engelli bireye her alanda destek

Hükümet, yaklaşık 569 bin kişiye ulaşan evde bakım desteğinin ayrıntılarını belirledi. Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere ailesine toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı.Aile odaklı desteklerinden evde bakım yardımıyla hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olan ve evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş bakım ihtiyacı olan engellisine evinde bakmak isteyenlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi destek sağlanıyor. Yeni düzenlemelere göre evde bakım desteğinden hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler yararlanabilecek. Yönetmelikle evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı. Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek. Yılın başında 4 bin 336 lira olarak engelli ve yaşlı bireyin bakımını yapan aile ferdine ödenen evde bakım maaşı 10 bin gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu hesaplanacak. 569 bin 627 kişinin faydalandığı yardım kapsamında hizmetin başlangıcından itibaren 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı.