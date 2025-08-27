Engelli çocuk aile yardımı ödeneğinde % 10 artış

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, memur maaşları ile emeklilerinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak.

1.000 TL İLAVE ÜCRET

Resmi Gazete'de yayımlanan 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesi, yalnızca zam oranlarını değil, farklı hizmet kollarına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor. Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanların artışı 8 puandan 10 puana çıkarıldı. Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı. Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerine resmi ve dini bayramlardaki fazla mesai için günlük 307 TL ödenecek. Engelli çocuk aile yardımı ödeneği yüzde 10 oranında artırıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların üzerinde uzlaştığı 58 madde de kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Hakem Kurulu'nun aldığı karar, toplu sözleşme hükmünde ve buna itiraz hakkı bulunmuyor. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 lira ilave ücret ödenecek.