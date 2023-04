Engelli genç kızın TOGG sevinci

Şanlıurfa'da programlarını sürdüren Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u da Şanlıurfalılarla buluşturmaya devam ediyor. Bakan Bozdağ'ın programına gelen ve kendisiyle sohbet eden Şanlıurfalı 17 yaşındaki engelli Emine Dağ, TOGG'u çok merak ettiğini söyleyerek, araca binme talebini iletti. Bakan Bozdağ, danışmanlarına talimat vererek engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.



Annesi Fatma Dağ ve kardeşiyle TOGG'a binen Emine Dağ, şehir turu attı. TOGG'a binmenin mutluluğunu yaşayan anne ve engelli kızı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TOGG başta olmak üzere ülkeye kattıkları değer için dua ve teşekkür etti.



"AT ARABASI ÜRETEMEZKEN ŞİMDİ ELEKTRİKLİ ARACIMIZIN İÇİNDEYİZ"



Kızının talebinin gerçekleşmesi ve TOGG'a binme fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Emine Dağ, "Cumhurbaşkanım Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Hep ettiğim duadır, Rabbim ömrümden alsın sizin ömrünüze katsın. Benim bir kızıma devletim bakar ama bütün dünyaya ben bir şey yapamam. Allah'ım sağlık sıhhat versin çok teşekkür ederiz. Yıllardır hayalimiz, hayalimizi gerçekleştirdiniz çok sağ olun. Sağ olun var olun. Cumhurbaşkanım hani derdiniz ya dünya beşten büyüktür evet dünya beşten büyüktür, sizin sayenizde Cumhurbaşkanım Türkiye, bir at arabası üretemezken şuanda biz elektrikli arabanın hayalini edemezken şuan içindeyiz, bir şey diyemiyorum Rabbim sağlık sıhhat versin, Allah razı olsun" diye konuştu.



Bir hayalinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek olduğunu ifade eden engelli Fatma Dağ ise "Rabbim yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım, Rabbim sizi her türlü kazadan, beladan, her türlü kötülüklerden korusun. Siz bize sahip çıkıyorsunuz, Rabbim de size sahip çıksın başkanım. Cumhurbaşkanım TOGG ile güzel bir tur attım, güzel bir gezdim, tek hayalim Külliye'de sizi ziyaret etmek" ifadelerini kullandı.