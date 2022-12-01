Engelsiz yaşam için işbirlikleri artmalı

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 6 bin metrekare alanda, 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurumun katılımı ile gerçekleştirilen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" dün başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yaklaşık 20 ülkeden 30 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen zirve 4 Aralık'a kadar sürecek. EYAF EXPO 2022'ye Türkiye Beyazay Derneği, Darülaceze Başkanlığı, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 ayrı bakanlık, TOBB ve KOSGEB de destek veriyor.Sabah Gazetesi'nin ana medya sponsorluğunda yapılan zirveyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva, "Amacımız engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak. Bunun için tüm tarafları bir araya getireceğiz. Engelli bireyler, ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya geliyorlar. Zirveyle ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor" diye konuştu. Ayva, şunları kaydetti: "Engelleri ortan kaydırmayla ilgili bütün sektörler bir araya geliyor. Günümüzde insana dokunmak çok önemli hale geldi.Türkiye bu konuda çok çok iyi noktada. Avrupa'dan çok daha iyi durumdayız. Rehabilitasyon bakım merkezlerimiz yavaş yavaş Avrupa'da açılmaya başlıyor. Ortadoğu'dan da hizmet almaya çok aile geliyor. Bakım hizmetlerinde çok iyiyiz."Zirvede, engelli bireylerin iş sahibi olabilmesi için önemli fırsatlar da sunuluyor. Türkiye'nin sektörlerindeki lider markaları, etkinlik kapsamında düzenlenecek Engelsiz Kariyer Günleri'nde 600'den fazla engelli adayın istihdama kazandırılmasına fırsat sağlayacak. EYAF EXPO Yetkilisi Alper Okyar, "Türkiye'nin önde gelen markalarının insan kaynakları ekipleri fuarda yer alıyor" dedi.ZIRVENIN açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplumsal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayış olarak gördüğünü belirtti. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması esas önceliğimizdir. Toplumun her kesimi kendini güvende hissetmeli ve toplumun her bir ferdi fırsatlar noktasında eşit imkânlara sahip olmalıdır. Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız." Mustafa KAYA / SABAH