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Giriş Tarihi: 21.5.2023 10:08

EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 doğal gaz dağıtım şirketinin 2 farklı tesisi için depolama tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

AA
EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin İzmit ve Kırıkkale'de bulunan tesislerine ilişkin depolama tarifeleri revize edildi.

Bu kapsamda, İzmit'te bulunan tesiste benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyeti metreküp başına 2,72 lira, teslim etme ve teslim alma bedeli de iki tür için metreküp başına 34 lira olarak belirlendi.

Kırıkkale'de bulunan tesiste de benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyetinin metreküp başına 2,75 lira, teslim etme ve teslim alma bedelinin iki tür için metreküp başına 35 lira olması kararlaştırıldı.

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EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti
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