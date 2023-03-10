EPDK 119 şirkete elektrikli araçlar için şarj ağı işletmeci lisansı verdi

EPDK, aralarında Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'nin de bulunduğu 119 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildiğini açıkladı. Böylelikle bu şirketler ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkını elde etmiş oldu.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek. Türkiye'de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırılmış ve yasal altyapı oluşturulmuştur. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir. EPDK'nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir. Mevzuata göre şarj istasyonu işletmek için lisans alınması tek yol değildir. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabilmektedir. Böylelikle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecileri; yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulabilmektedir" denildi.

Ülke genelinde elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti alabileceği toplam 3 bin 728 adet şarj noktasının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'deki şarj hizmeti verilen elektrikli araç şarj noktalarının 646'sını hızlı (DC) şarj, 3 bin 82'sini ise yavaş (AC) şarj noktaları oluşturmaktadır. Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısına bakıldığında da, 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 7 bin 694 adet araç bulunurken, satışlarda yaşanan önemli bir ivmelenmeyle 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla bu sayı toplamda 14 bin 896 adete ulaşmıştır. Bu kapsamda EPDK tarafından verilen lisanslar ile şarj noktası sayısında artış görülmekle birlikte elektrikli araç sayılarında da artış yaşandığı gözlemlenmektedir. EPDK tarafından halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitelerine ait soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, fiyat bilgileri ve müsaitlik durumlarının paylaşılacağı Serbest Erişim Platformunda da son aşamaya gelinmiştir. Bahse konu platform çerçevesinde toplanacak bilgi ve veriler bir mobil uygulama üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu uygulama ile birlikte elektrikli araç kullanan vatandaşlar dilediği noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecektir. Böylelikle; elektrikli araçların çevresel avantajları dışında, gelişmiş teknolojik özellikleri de dikkate alınarak, araçların özelliklerine de uygun olacak şekilde elektrikli araç kullanıcıları açısından şarj hizmeti fiyatlarının anlık takibinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.