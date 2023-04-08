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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:22

EPDK 22 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi.

AA
EPDK 22 şirkete lisans verdi

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK; elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 3 şirketin elektrik tedarik lisansını iptal etti, 5 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdirildi, 1 LPG dağıtıcı lisansı iptal edilirken 1 LPG dağıtıcı lisansı yeniden geçerlilik kazandı.

Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.

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EPDK 22 şirkete lisans verdi
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