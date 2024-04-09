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Giriş Tarihi: 9.4.2024 10:26

EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı.

AA
EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.

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EPDK 23 şirkete lisans verdi
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