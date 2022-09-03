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Giriş Tarihi: 3.9.2022 10:25

EPDK 27 şirkete lisans verdi

AA
EPDK 27 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 27 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete OSB dağıtım lisansı, 8 şirkete üretim lisansı verildi. 4 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 14 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, aynı piyasada 1 şirketin de depolama lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirketin 2 depolama lisans süresi ise uzatıldı.

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EPDK 27 şirkete lisans verdi
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