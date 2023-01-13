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Giriş Tarihi: 13.1.2023 09:29

EPDK 40 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 40 şirkete lisans verild

AA
EPDK 40 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 12 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirkete dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi,1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı uzatıldı, 4 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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EPDK 40 şirkete lisans verdi
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