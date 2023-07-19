EPDK açıkladı: Tamamen hayal ürünüdür

EPDK, bir basın organının haberinde yer alan EPDK'nın 'piyasa değeri 10 milyon TL olan makam aracı kiralamak için ihale açtı' yönündeki iddiaları yalanladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada mevcut araçların kiralama sürelerinin dolduğu ve bunların yeniden kiralanması yönünde ihaleye çıkıldığı belirtildi.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Bugün bir gazetede "EPDK'nın piyasa değeri 10 milyon TL olan makam aracı kiralamak için ihale açtığı" yönünde gerçek dışı bir haber yayımlandığı için basın açıklaması yapma ihtiyacı görülmüştür.

Kurumumuzda bir adet makam aracı bulunmakta olup söz konusu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkılmıştır. Ancak haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür.

İlgili şartnamede marka ve model belirtilmemiş tam aksine "tasarruf amaçlı olarak" istenen şartlar arasında aracın ikinci el olmasının ve 120 bin km'ye kadar kullanılmış olmasının da kabul edileceği belirtilmiştir. Dileyenler Kamu İhale Kurumunun ihale duyurularından (EKAP üzerinden) teknik şartnameye ulaşabilirler. (İHALE KAYIT NO: 2023/688781) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

Kurumumuzu yıpratmaya yönelik hazırlanan bu haber ile ilgili söz konusu gazeteye tekzip metni gönderilmiş, metnin yayımlanmaması halinde hukuki yollara başvurulacağı ifade edilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 'kurulduğu günden' bu yana verimlilik ve tasarruf odaklı çalışmayı hizmet prensiplerinin ilk sırasına koymuştur. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bütün alımlar da kamu menfaati gözetilerek tasarruf odaklı bir bakışla, tamamen şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."