Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EPDK doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:14 Son Güncelleme: 23.12.2023 09:14

EPDK doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim şebekesi yoluyla doğal gaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişikliğe gitti.

AA
EPDK doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim şebekesi yoluyla doğal gaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişikliğe gitmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere taşıtana ayrılan ve taşıtanın ilgili gaz yılı içinde herhangi bir günde, bir giriş noktasında teslim edebileceği veya bir çıkış noktasında teslim alabileceği doğal gaz miktarının azami sınırını belirten, azami günlük kapasiteyi ifade eden rezerve doğal gaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül güncellendi.

Ayrıca, karar kapsamında "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme yapıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
EPDK doğal gaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA